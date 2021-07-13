Испания

Опубликованы записи якобы президента мадридского Реала, в которых он критиковал своих футболистов.

Период летнего межсезонья в испанском футболе не мог пройти без скандальных ситуаций, в контекст чего прекрасно вписались опубликованные El Confidencial записи переговоров президента мадридского Реала Флорентино Переса, датированных 2006-м годом, в которых он придает критике двух футболистов своего клуба: Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса Бланко.

"Касильяс — не лучший вратарь Реала. Он им не является на данный момент. И никогда им не было. Происходит то, что у вас в клубе люди, которые его обожают. Они его слишком сильно защищают, хотя он — одна из величайших афер Реала.

Второй — Рауль. Два великих мадридских мошенника — Рауль и Касильяс. Эти футболисты очень эгоистичны. На них вообще нельзя рассчитывать. Тот, кто на них рассчитывает, глубоко ошибается. Они оставят вас с пустыми руками. У меня ужасное впечатление об этих футболистах", — такие слова якобы тогдашнего и нынешнего руководителя команды попали на запись.

Стоит отметить, что данные высказывания встречаются также и в книге журналиста Хосе Антонио Абеллана под названием "Нападение на Реал Мадрид".

При этом, как отмечает опубликовавший фрагменты записей ресурс, Флорентино Перес также обвиняет Рауля в том, что он "разрушал клуб изнутри", что в последствии якобы послужило поводом для его ухода с поста президента клуба.

Отметим, что на данный момент Рауль является главным тренером Кастильи, а Касильяс выступает в роли вице-президента правления "бланкос".