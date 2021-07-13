Испания

Английский форвард может перебраться в Ла Лигу.

Бывший нападающий сборной Англии и Ливерпуля Даниэль Старридж, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Как сообщает официальный сайт Мальорки, 31-летний англичанин проведет предсезонный сбор в стане новичка первенства Испании.

Утверждается, что со среды, 14 июля, Старридж будет тренироваться с другими игроками Мальорки и может получить с этим клубом профессиональный контракт.

Напомним, последней командой Даниэля Старриджа был турецкий Трабзонспор, после чего он не играл из-за дисквалификации за нарушение ставочного кодекса FA.

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