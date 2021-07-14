Испания

Булае Диа продолжит карьеру в стане "желтой субмарины".

Вильярреал на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего Булае Диа, который ранее защищал цвета французского Реймса.

24-летний сенегалец подписал с "желтой субмариной" контракт, который будет рассчитан до июня 2026 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, на продаже Диа Реймс заработал 12 миллионов евро.

Стоит отметить, что Булае Диа станет заменой в Вильярреале для Карлоса Бакки, который покинул клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне сенегальский форвард провел за Реймс 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 16 мячей и отдать одну результативную передачу.

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