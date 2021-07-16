Испания

Игрок только вернулся с триумфального Копа Америка-2021.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, опорный полузащитник севильского Бетиса Гвидо Родригес попал в поле зрение лондонского Арсенала, который в ближайшее время намерен начать переговоры с испанским клубом относительно их исполнителя.

Однако, "канонирам" не стоит ожидать от Бетиса поблажек в плане снижения суммы компенсации за игрока, так как 27-летний аргентинец является свежеиспеченным триумфатором южноамериканского турнира Копа Америка-2021, на котором он в составе своей национальной команды провел шесть поединков из семи возможных, отличившись при этом забитым мячом.

Ожидания относительно стоимости Родригеса, контракт которого подходит к концу лишь летом 2024-го года, со стороны севильцев составляют 30 млн евро, хотя портал Transfermarkt оценивает игрока несколько меньше — в 22 млн евро.

В прошлом сезоне аргентинец сыграл 38 матчей в составе Бетиса, в которых отличился двумя забитыми мячами.