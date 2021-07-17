Испания

Усман Дембеле может пропустить весь следующий сезон, если не подпишет новый контракт с Барселоной.

Каталонская Барселона всеми способами пытается сохранить в клубе французского вингера Усмана Дембеле.

По информации издания Sport.es, руководство "сине-гранатовых" оказывает давление на молодого француза в надежде запугать футболиста ради нового контракта.

Как сообщает источник, если Дембеле откажется ставить свою подпись под новым контрактом, то весь следующий сезон проведет вне заявки каталонцев.

Стоит отметить, что контракт Дембеле с Барселоной истекает летом 2022 года. Напомним, полузащитник перебрался в Барселону из дортмундской Боруссии в 2017 году за 105 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле провел за каталонцев 30 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Ранее Барселона уже провела "лечебную ссылку в дубль" для одного из своих юных талантов.