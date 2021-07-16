Испания

Игрока хватило на несколько дней.

Ранее, Football.ua сообщал о радикальных мерах, на которые каталонская Барселона была вынуждена пойти по отношению ко своему воспитаннику Илаишу Мориба, отказавшемуся продлить соглашение с клубом.

Юного футболиста сослали в дубль, но тренировки вместе с резервной командой, по всей видимости, самому игроку не пришлись по душе, поэтому он быстро восстановил контакт с клубом, и уже готов изменить свое решение в сторону обновленной сделки, о чем сообщает испанская пресса.

При этом, Барселоне удалось продлить соглашение с Алехандро Бальде — 17-летним левым защитником, который на данный момент активно вовлечен в работу с основной командой на предсезонных сборах.

Срок нового контракта для очередного воспитанника составит пять лет, но при этом клуб добавит в него опцию продления еще на три года.

Сообщается, что футболист сделал выбор в пользу выступлений за Барселону на фоне интереса Милана и лондонского Челси.