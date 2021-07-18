Испания

Еще один футболист может попасть под "глобальную распродажу" каталонцев.

Каталонская Барселона в текущее трансферное окно является главным ньюсмейкером, так как любыми способами старается сбалансировать свой бюджет при помощи большого количества исходящих трансферов.

Очередным футболистом, который может покинуть Камп Ноу в данном контексте называют центрального защитника Клемана Ленгле, который в минувшем сезоне был одним из наиболее стабильных игроков стартового состава.

"Блаугранас" намерены отправить футболиста в аренду, но при этом добавят в соглашение с его новым клубом пункт обязательного выкупа, после достижения определенного числа сыгранных матчей.

Сообщается, что два клуба из английской Премьер-лиги: Эвертон и лондонский Вест Хэм, уже выступили с интересом в совершении подобной сделки.

Контракт Ленгле завершается лишь летом 2026-го года, поэтому Барселона вряд ли найдет покупателя, который сможет обеспечить полноценный переход футболиста уже непосредственно перед следующим сезоном.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.