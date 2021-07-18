Испания

Наставник Барселоны восхищен результатами игры своего подопечного за национальную команду.

Во время подготовки каталонской Барселоны ко старту нового сезона, главный тренер "блаугранас" Рональд Куман нашел время для общения с прессой, большая часть вопросов которой, разумеется, была посвящена Лионелю Месси и задержками продления с ним контракта.

"Месси очень важен для нашей игры. Он — капитан и пример для подражания остальным футболистам. Его эффективность в прошлом сезоне была значительной, хотя в начале того футбольного года ситуация была далеко не из приятных. Он вновь показал, что является лучшим игроком в мире.

Сейчас, он выиграл со сборной Аргентины долгожданный Копа Америка. Это очень важный момент для него, так как я беседовал с ним на данную тему. Как лучший в мире, он привык побеждать, а теперь добился успеха со своей национальной командой.

На данный момент, он — кандидат №1 на Золотой мяч. Великолепный сезон на клубном уровне, несмотря на наши итоговые результаты, после чего последовала победа на Копа Америка", — подытожил нидерландский специалист.

Напомним, что Барселона сейчас испытывает серьезные финансовые трудности, поэтому вынуждена продавать своих футболистов.