Испания

Наставник надеется поднять общую результативность своей команды.

Сезон-2020/21 был преисполнен неудач для каталонской Барселоны, а особняком стояла результативность команды на внутренней арене. Лишь Лионелю Месси и Антуану Гризманну удалось забить более десяти мячей за футбольный год.

Именно по этой причине главный тренер "блаугранас" Рональд Куман был вынужден ввести дополнительные требования для своей линии полузащитников на грядущую кампанию, рассказав о них на примере Френки де Йонга:

"Он должен продолжить свое развитие в следующем сезоне. Френки сделал огромный шаг вперед за этот год, улучшил свою атакующую игру. Как и от каждого из полузащитников, я жду, что он забьет от трех до шести голов за сезон-2021/22 в Ла Лиге", — поставил цель для своих подопечных нидерландский наставник.

Стоит отметить, что Де Йонг и Педри были наиболее результативными футболистами средней линии у Барселоны за прошлый футбольный год, забив по три мяча соответственно.