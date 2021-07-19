Испания

Защитник в очередной раз высоко оценил способности аргентинского форварда.

После перехода в стан французского Пари Сен-Жермен, центральный защитник Серхио Рамос постепенно обживается в новых условиях, однако, наряду с установлением новых перспективных целей, не забывает и о прошлых баталиях со своим участием.

"Мне нравится играть как в одной команде с лучшими игроками мира, так и против них. Месси был одним из таковых — один из лучших. Я всегда говорил, что ему найдется место в моем персональном топ-составе".

Опытный испанский защитник также рассказал о том, кто из состава парижан регулярно стимулировал его к трансферу: "Несмотря на то, что Неймар играл за Барселону, а я за Реал, у меня с ним выстроились очень хорошие отношения за годы соперничества.

Пока я раздумывал над продолжением карьеры, он постоянно присылал мне сообщения, призывая поскорее переехать в Париж. Такое внимание всегда высоко ценится.

Кроме того, у меня отличные отношения с Пабло Сарабией и Кейлором Навасом, который стал мне словно братом во время выступлений за Реал. Хорошо знаком я и с Мауро Икарди.

В целом, было достаточно легко присоединиться к раздевалке Реала, поэтому я благодарен, что они так легко меня приняли".

Также, Рамос в очередной раз попытался аргументировать свой уход из Реала: "Что вас больше всего волнует, так это проект, который может предложить клуб. ПСЖ — это команда, которая стоит в шаге от победы в Лиге чемпионов УЕФА.

Мне нравится каждый год перезагружать свой разум, забывая о прошлом. Буду смотреть на свои достижения со стороны только тогда, когда отправлюсь на пенсию. Жажда побед никуда не делась — у меня есть цель выиграть свой первый чемпионат Франции и, конечно же, Лигу чемпионов вместе с ПСЖ.

Мечты всегда должны существовать. Я никогда не мечтал о чем-то действительно большом, но сейчас мой менталитет меняется. Я думаю только о моей пятой Лиге чемпионов и первой для ПСЖ соответственно. Это — новые цели, к которым я буду стремиться", — подытожил испанский футболист.

Напомним, что сейчас ПСЖ проводит предсезонные сборы, а первым соперником парижан по официальному поединку стане Лилль, игра против которого за Суперкубок Франции пройдет 1 августа.