Испания

Воспитанник клуба хочет побороться за место в стартовом составе.

Каталонская Барселона перед стартом летней трансферной кампании продлила соглашение со своим воспитанником Рики Пучем, однако это не снизило заинтересованность других клубов к 21-летнему исполнителю.

Впрочем, испанский полузащитник и сам не особо заинтересован в смене клубной прописки, находясь в предвкушении старта нового сезона, в котором он намерен побороться за как можно большее количество игровых минут.

Рональд Куман по ходу прошлого сезона слабо интегрировал юного футболиста в состав своей команды, позволив тому лишь дважды сыграть в основном составе и еще 12 раз выйти на поле в качестве игрока со скамейки запасных в рамках испанской Ла Лиги. Пуч за отведенное ему время (581 минут) стал автором лишь одного гола.

Согласно информации испанских СМИ, на футболиста наблюдается значительный спрос со стороны клубов всех топ-чемпионатов Европы, однако его текущим решением все равно остается продолжение выступлений за Барселону.