Испания

Переход французского защитника в команду из АПЛ все ближе.

Центральный защитник мадридского Реала Рафаэль Варан близок к подписанию контракта с английским Манчестер Юнайтед, а испанская пресса, так и вовсе, считает этот переход уже совершенным.

28-летний футболист попросту проигнорировал все попытки "бланкос" предложить ему новое соглашение, и уже на этой неделе подпишет необходимые бумаги перед переходом в стан "Красных дьяволов".

Согласно предварительной информации, по условиям пятилетнего контракта француз будет получать в год около 10 млн евро, что вдвое больше той суммы, которая прописана в его действующем соглашении с Реалом.

Напомним, что контракт со "сливочными" у Варана завершается летом следующего года, а его текущая стоимость на трансферном рынке порталом Transfermarkt оценивается в 70 млн евро.