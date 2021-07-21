Испания

Легендарные футболисты встретились в товарищеской игре.

Легенды мадридского Реала и каталонской Барселоны сыграли товарищеское Эль-Классико.

Поединок состоялся в Израиле. В обеих коллективах участие приняли мировые звезды начала ХХl века.

Так, за Реал сыграли: Роберто Карлос, Икер Касильяс, Луиш Фигу, Педро Мунитис, Иван Кампо, Фернандо Санс, Альфонсо Перес, Амависка, Мунитис, Веласко и Мартин Веласкес, Кодина, Нуньес, де ла Ред и Милья.

У Барселоны на поле выходили: Роналдиньо, Ривалдо, Деку, Джон Андони, Микель Солер, Гильермо Амор, Гайка Мендьета, Хавьер Савиола, Рональд де Бур, Хуан Карлос Родригес, Фредерик Деху, Самуэль Окуново, Хесус Мариано Ангой. и Жофре.

Матч завершился победой "сливочных". У Реала забивали Мунитис, Перес и де ла Ред. У Барселоны — Роналдиньо и Жофре.

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