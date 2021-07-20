Датский нападающий может перебраться в АПЛ.
Мартин Брайтвейт, getty images
20 июля 2021, 00:26
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание Sport.es, датский футболист находится на продвинутой стадии переговоров с Вулверхэмптоном.
Агенту Жорже Мендеш пытается убедить Мартина Брайтвейта сделать выбор в пользу "волков" на фоне интереса со стороны Брайтона и Вест Хэма.
В текущем сезоне датчанин провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что сам Мартин Брайтвейт не хочет покидать Барселону и готов бороться за место в составе.