Англия

Датский нападающий может перебраться в АПЛ.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, датский футболист находится на продвинутой стадии переговоров с Вулверхэмптоном.

Агенту Жорже Мендеш пытается убедить Мартина Брайтвейта сделать выбор в пользу "волков" на фоне интереса со стороны Брайтона и Вест Хэма.

В текущем сезоне датчанин провел 42 поединка, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что сам Мартин Брайтвейт не хочет покидать Барселону и готов бороться за место в составе.