Испания

Однако стоимость обратного трансфера отпугнула лондонский клуб.

Лондонский Челси летом 2019-го сумел заработать неплохие деньги на переходе бельгийского нападающего Эдена Азара в мадридский Реал, однако для самого футболиста этот трансфер стал началом не самого удачного периода спортивной карьеры.

Череда повреждений стала причиной того, что за два сезона в составе "бланкос" некогда регулярный игрок основного состава сумел провести на футбольном поле лишь 43 матча, забив при этом пять голов и совершив восемь голевых передач.

Подобные тенденции послужили поводом для "синих" с помощью своих представителей запросить у Реала информацию относительно возможного обратного трансфера игрока, однако столкнулись с очевидным желанием испанского клуба компенсировать значительную часть заплаченных ранее 115 млн евро.

Как сообщает испанское издание AS, "сливочные" запросили у английского клуба более 60 млн евро, что оказалось неподъемной суммой для коллектива, который в обозримом будущем хочет сделать ставку на покупку нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда за куда большие деньги.