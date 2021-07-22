Испания

Защитник воодушевлен полноценным переходом в испанский клуб.

Аргентинский центральный защитник Хуан Фойт в текущем сезоне впервые проходит предсезонные сборы в составе испанского Вильярреала на правах полноценного игрока "желто субмарины", которая решилась на его выкуп у лондонского Тоттенхэма, после успешного годичного периода аренды.

23-летний исполнитель пообщался с клубной прессой во время тренировочного процесса, рассказав о своих планах на ближайшую перспективу и подготовке команды к решающей битве за Суперкубок УЕФА против лондонского Челси.

"Тренерский штаб и игроки сейчас выкладываются на все 100% абсолютно на каждой тренировке, так как наша мотивация очевидна — уже через несколько недель нам предстоит сыграть в Белфасте против Челси. Остается только наслаждаться этим процессом.

Я счастлив сейчас находиться в составе команды. Прошлый год был для нас очень удачным, а в новом сезоне мы хотим попытаться развить наши успехи. Со своей стороны, могу пообещать, что приложу максимум усилий для помощи партнерам по команде, каким бы образом тренер не решил меня использовать. Хочу бороться только за победы от матча к матчу.

Нам предстоит участие в Лиге чемпионов в этом году, поэтому конкуренция сейчас попросту зашкаливает. Хорошо, что она проходит в здоровом ключе, и каждый в команде работает только на общее благо. Считаю, что мне удастся сохранить свое место в стартовом составе, но конечное решение всегда будет за главным тренером. Я согласился на полноценный переход в Вильярреал ради того, чтобы доработать контракт с клубом до конца", — подытожил футболист.

Также, Фойт оценил будущего соперника по контрольному поединку — французский Марсель: "В предстоящей игре нас интересует только победа, несмотря на ее дружественный характер. Постараемся хорошо подготовиться, после чего закрепим этот процесс положительным результатом. Эти два фактора важны в контексте нашей будущей игры против Челси".

Стоит напомнить, что Вильярреалу также предстоит провести товарищеский матч против киевского Динамо, который состоится 26 июля, в 17:30 по киевскому времени.