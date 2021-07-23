Испания

Флориан Лежен подписал полноценный контракт с испанским клубом.

Защитник Ньюкасла Флориан Лежен подписал полноценный контракт с Алавесом, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Соглашение с 30-летним французом рассчитано на три года. Сумма трансфера не разглашается.

В прошедшем сезоне Лежен выступал за Алавес на правах аренды. Он провел 36 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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