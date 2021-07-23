Испания

Нидерландский полузащитник Мемфис Депай рад перейти в состав каталонцев.

Нидерландский полузащитник Барселоны Мемфис Депай поделился ожиданиями от перехода в каталонский клуб.

По словам Мемфиса, он очень рад подписать контракт с Барселоной и мечтает поиграть в одной команде со звездами "сине-гранатовых".

"Это большая честь быть здесь, я с детства мечтал об этом моменте. Переговоры были долгими, но желание играть тут присутствовало всегда. В детстве дедушка подарил мне футболку Барселоны, потому что верил, что я буду здесь играть. Сегодня его слова сбылись.

Также я хочу поблагодарить тренера. Куман помог мне стать лучше. Но я бы перешел в Барселону и в том случае, если бы его тут не было, потому что такому клубу нельзя отказать", — цитирует Депая Marca.

Напомним, Депай перешел в Барселону из Лиона на правах свободного агента. В прошлом сезоне Мемфис провел в составе "ткачей" 40 матчей во всех турнирах, забив 22 гола и отдав 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Барселона помпезно представила Депая на Камп Ноу.