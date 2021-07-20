Испания

Нидерландский вингер Мемфис Депай рассказал, почему выбрал Барселону.

В начале лета каталонская Барселона объявила о переходе Мемфиса Депая, последним клубом которого был французский Лион.

Нидерландский вингер прибыл в расположения каталонцев после отпуска, где был представлен в качестве футболиста "сине-гранатовых".

Футболист признался, что счастлив перейти в Барселону и уже мечтает вновь поработать с Рональдом Куманом.

"Это особенный день, я очень рад быть здесь, на Камп Ноу, я не могу дождаться встречи с товарищами по команде. Я только что вернулся из отпуска, и теперь пора сосредоточиться на работе. Постараюсь адаптироваться в Барселоне как можно быстрее.

С Куманом я сделал много шагов вперёд, игра в сборной под его руководством была очень важна. Он поддерживал меня во время травмы. Он видел, как я борюсь за то, чтобы вернуться сильнее, чем раньше, он во всем меня поддерживал. Он настоял на моём переезде, поэтому я очень счастлив. Я готов к бою", — приводит слова Депая пресс-служба клуба.

Напомним, Депай в прошлом сезоне провел 36 матчей в Лиге 1, забив 20 голов и отдав 10 результативных передач в составе французского Лиона.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать ван де Беека