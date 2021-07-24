Испания

"Шпоры" доплатят 25 миллионов евро.

Севилья и Тоттенхэм вскоре могут завершить громкий обмен футболистами. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, молодой левый вингер испанского клуба Брайан Хиль отправится в клуб из Северного Лондона, тогда как в обратном направлении последует атакующий полузащитник Эрик Ламела.

Помимо этого, утверждается, что за 20-летнего испанца Тоттенхэм доплатит 25 миллионов евро. Сделка близка к завершению.

Стоит отметить, что на счету юного Хиля всего 21 матч за основную команду Севильи с момента дебюта в 2018-м году, а его контракт с командой завершается уже через два года, при этом имеет прописанную клаусулу в 50 млн евро.

Ламела, в свою очередь, сыграл в прошлом сезоне в 35-и матчах (1418 минут), забив четыре гола и отдав одну голевую передачу.