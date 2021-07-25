Испания

Наставник Барселоны поделился эмоциями от увиденного в товарищеском поединке.

Подготовительные сборы каталонской Барселоны накануне проходили под знаком противостояния против Жироны в рамках товарищеского поединка, отличительной особенностью которого являлись сразу три реализованных пенальти с обеих сторон (3:1 — победа "блаугранас").

По завершении игры, наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман подвел итоги данному поединку, в котором, помимо прочего, удалось дебютировать нидерландскому нападающему Мемфису Депаю.

"Ритм данной игры был куда более высоким, чем в нашем первом контрольном поединке против Химнастика (4:0). Жирона — хорошая команда, которая сама старается играть на мяче. Это был качественный матч, учитывая статус предсезонной подготовки для обеих команд, с должными скоростями и качественным исполнением с обеих сторон.

Я доволен тем, как игроки использовали время, которое я им предоставил на футбольном поле. Даже те, кто прибыл в наше расположение последним, все равно получили некоторое количество минут. Все прошло очень хорошо и оставило позитивные эмоции.

Кто-то играет больше, кто-то, как, например, сборники, значительно меньше. Постепенно игровое время для всех уравняется, так как мы будем готовиться непосредственно к матчу первого тура.

Считаю, что дебют Депая также был достаточно успешным. Мемфис — высококлассный игрок, что ему удалось лишний раз показать в последние минуты матча. Его гол был очень важен, так как он, наравне с остальными, будет конкурировать за место в основном составе.

Что же касается остальных молодых исполнителей, то им, прежде всего, нужно игровое время. Они достаточно неплохо выдерживают наш ритм, показывая свои лучшие качества. Большинство из них только в начале своего пути, еще очень молоды, но очень амбициозны", — подытожил нидерландский специалист.

Напомним, что следующий товарищеский матч каталонской Барселоны состоится 31 июля. Соперник — немецкий Штутгарт.