Испания

"Красно-белые" готовы пойти на уступки и отпустить французского центрбека за сумму, ниже чем прописанные отступные.

Центральный защитник Севильи Жюль Кунде может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно ввиду интереса к нему со стороны многих европейских клубов.

Как сообщает Diario de Sevilla, испанский клуб хочет заработать на продаже 22-летнего француза от 70 до 75 миллионов евро. Стоит отметить, что в контракте футболиста с Севильей прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.

Также отмечается, что именно финансовые запросы "красно-белых" могут стать главным камнем преткновения к тому, что Кунде все-таки отправится за новым вызовом в своей карьере.

По информации источника, ни Манчестер Сити, ни мадридский Реал, ни лондонский Челси, которые заинтересованы в услугах французского центрбека, не предлагали за Жюля Кунде больше 55 миллионов евро.

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