Испанский и английский клубы, похоже, совершат громкий обмен игроками.
Эрик Ламела, Getty Images
25 июля 2021, 20:56
Севилья и Тоттенхэм завершили обмен футболистами. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, полузащитник "шпор" Эрик Ламела уже находится в Севилье для прохождения медицинского осмотра и успешного завершения перехода в испанский клуб.
В обратном же направлении последует вингер Брайан Хиль, который вскоре должен отправиться в Лондон также для прохождения медицинского обследования.
Помимо этого, отмечается, что Севилья заработает сверху 25 миллионов евро, тогда как Хиль подпишет с Тоттенхэмом контракт до лета 2026 года.
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