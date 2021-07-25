Испания

Украинец провел на поле все 90 минут.

Реал Мадрид провел товарищескую встречу с Рейнджерс в рамках подготовки к новому сезону, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу шотландского клуба.

В стартовом составе "сливочных" на данное противостояние вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который провел на поле все 90 минут.

За это время украинец пусть и пропустил два мяча, однако при этом успел совершить 6 сейвов.

Для сравнения: игроки Рейнджерс пробили по ворота Реала 21 раз (8 — в створ), тогда как сами "сливочные" лишь пять раз побеспокоили вратаря клуба из Глазго (1 — в створ).

Рейнджерс — Реал Мадрид 2:1

Голы: Сакала, 55, Иттен, 77 — Родриго, 8