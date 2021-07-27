Испания

Легендарный форвард Атлетико Фернандо Торрес поделился эмоциями о будущей работе наставника с молодежной командой мадридцев.

На днях мадридский Атлетико объявил о назначении Фернандо Торреса наставником своей молодежной команды.

Именитый испанец лаконично прокомментировал назначение, заявив, что сделает все для того, чтобы клуб из Мадрида побеждал.

"Горд и рад вернуться домой.Теперь пришло время приступить к захватывающему испытанию. И мы сделаем все, чтобы служить нашему любимому Атлетико", — написал Торрес в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, испанский форвард выступал за Атлетико в период с 2001 по 2007 годы, после чего переехал в Англию, где защищал цвета Ливерпуля и Челси. Уже в в 2015 году Торрес вернулся в Мадрид, где поиграл за команду Симеоне еще на протяжении трех лет.

В январе 2021 года Торрес стал тренером резервной команды Атлетико В, но спустя месяц покинул свою должность для возобновления карьеры.