Испания

Легенда "матрасников" вернулся в родной клуб в качестве тренера.

Бывший нападающий Атлетико Фернандо Торрес возглавил юношескую команду мадридского клуба. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".

37-летний испанский специалист будет работать с командой U-19 в предстоящем сезоне-2021/22.

Напомним, Торрес выступал за Атлетико с 2001 по 2007 год, после чего вернулся в расположение испанского клуба в 2015 году на трехлетний период.

Также в январе 2021 года Торрес стал тренером резервной команды Атлетико В, но спустя месяц покинул свою должность для возобновления карьеры.

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