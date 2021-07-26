Легенда "матрасников" вернулся в родной клуб в качестве тренера.
Фернандо Торрес, ФК Атлетико
26 июля 2021, 17:22
Бывший нападающий Атлетико Фернандо Торрес возглавил юношескую команду мадридского клуба. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".
37-летний испанский специалист будет работать с командой U-19 в предстоящем сезоне-2021/22.
Напомним, Торрес выступал за Атлетико с 2001 по 2007 год, после чего вернулся в расположение испанского клуба в 2015 году на трехлетний период.
Также в январе 2021 года Торрес стал тренером резервной команды Атлетико В, но спустя месяц покинул свою должность для возобновления карьеры.
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