Испания

Нападающий принял решение бороться с тяжелой травмой колена.

Возвращение аргентинского нападающего Серхио Агуэро в испанскую Ла Лигу, где он с нового сезона будет выступать за каталонскую Барселону, в возрасте 33-х лет сопровождается достаточно серьезными вызовами для травматичного футболиста.

На данный момент, игрок находится в отпуске на фоне выступлений на Копа Америка-2021, где его сборной удалось добыть победу на полях Бразилии, однако не теряет времени зря, связавшись с известным испанским доктором Роберто Солером ради решения проблем со своим здоровьем.

В частности, в завершении своих выступлений за английский Манчестер Сити Агуэро страдал от последствий достаточно тяжелой травмы колена, поэтому принял решение начать курс лечения стволовыми клетками, чтобы попытаться восстановить ранее удаленный хрящ в колене левой ноги.

Представители Института регенеративной терапии тканей Испании утверждают, что после прохождения футболиста ряда клинических испытаний, будет существовать вероятность регенерировать хрящ "путем извлечения стволовых клеток из костного мозга и их культивирования, что позволяет увеличить количество стволовых клеток в проблемной области в миллионы раз", благодаря чему и произойдет восстановление удаленного хряща.

Отметим, что подобная процедура — это новое официальное направление в медицине, основанное на применении регенеративного потенциала стволовых клеток взрослого организма для лечения ряда тяжелых заболеваний, реабилитации пациентов после травматических повреждений, борьбы с преждевременными признаками старения.

В случае, если процедура пройдет успешно, Агуэро сможет избавить от проблем с одним из наиболее часто подводивших его по ходу карьеры участком тела — футболист уже 12 раз был вынужден отсутствовать при работе своих команд из-за травмы данной области.

В частности, специалисты ресурса BeSoccer подготовили иллюстративную инфоргафику, на которой отображены участки тела, которые чаще всего были травмированы по ходу карьеры Серхио. К сожалению, она доступна только на испанском языке