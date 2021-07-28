Испания

Возрастной футболист может задержаться в испанском клубе еще ненадолго.

Контракт 35-летнего центрального защитника испанского Вильярреала Рауля Альбиоля завершается уже следующим летом, поэтому клуб решил уже сейчас начать переговоры со своим футболистом относительно его продления.

"Желтая субмарина" надеется повторить успешный опыт аналогичных переговоров с другим возрастным игроком своей команды — Висенте Иборрой, и закрепить в своей обойме игрока, который помог привести команду Унаи Эмери к победе в Лиге Европы УЕФА в прошлом сезоне.

Перейдя в стан Вильярреала четырьмя сезонами ранее, Альбиоль сразу стал одним из наиболее влиятельных игроков в раздевалке, исходя из своего опыта, после чего помог молодому Пау Торессу как можно быстрее адаптироваться в первой команде.

Как ожидают испанские журналисты, проблем с достижением соглашения между клубом и игроком возникнуть не должно, и уже в скором будущем мы получим официальное подтверждение о заключении новой сделки.

Отметим, что на данный момент Альбиоль провел уже 630 матчей в профессиональной карьере на клубном уровне, выступая за Валенсию, Хетафе, Реал Мадрид и Наполи, забив при этом 18 голов и отдав 12 результативных передач.