Испания

В ближайшее время мадридский клуб объявит официальную информацию.

Фланговый защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль долгое время входил в группу тех футболистов, чей контракт завершается уже летом следующего года, однако каких-либо новостей о переговорном процессе относительного продления соглашения не поступало.

Однако, как сообщает испанский журналист ресурса Partidazo Cope Мельхор Руис, контакт между руководством "бланкос" и представителями футболиста по данному вопросу длился не так уж и долго, и завершился успешной сделкой.

29-летнему испанцу было предложено продлить отношения еще на два года, на что "сливочные" получили одобрительный ответ, поэтому теперь остается только дождаться официальной информации о продлении контракта.

Предварительно, это ее появление намечено на четверг (29 июля) либо пятницу (30 июля).

Напомним, что в прошлом сезоне Карвахалю серьезно мешали различные травмы, поэтому на его счету оказались лишь 15 матчей за мадридский клуб. За время нахождения на поле футболист успел отдать четыре голевые передачи.