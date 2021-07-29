Испания

Полузащитник Бетиса поделился информацией о своем дальнейшем развитии карьеры.

Воспитанник лиссабонского Спортинга, а нынче — полузащитник севильского Бетиса, Виллиам Карвалью в интервью португальскому изданию Noticiasao minuto признал, что в начале текущей трансферной кампании у него была возможность возвращения на родину, где ему предлагала заключить контракт лиссабонская Бенфика.

"Да, действительно существовал вариант с моим переходом в Бенфику. Была такая возможность, и соответствующий ей интерес со стороны клуба, однако сейчас я попросту не думаю о возвращении в Португалию.

Я не сильно стремлюсь к тому, чтобы на данном этапе карьеры возвращаться на родину, и, надеюсь, такого желания у меня не появится и в ближайшем будущем. Однако, наша профессия слишком короткая, поэтому необходимо сохранять себя в форме и игровом тонусе фактически каждый день", — подытожил 29-летний футболист.

В тоже самое время, Карвалью прекрасно осознает риски от перехода в стан главного оппонента воспитавшего его клуба, о чем рассказал на примере своего отношения к недавнему переходу Жоау Мариу в Бенфику: "Злость фанатов можно прекрасно понять в случае перехода игрока от одной стороны жесткого соперничества к другой. Если игрок еще и вырос в этом клубе, то и говорить тут уже не о чем.

Я прекрасно знаю, как Жоау Мариу, так и отношение фанатов Спортинга к нему еще до этого трансфера, поэтому считаю, что он выбрал исключительно тот вариант, который поможет ему в дальнейшей карьере. Думаю, что он много не спал, принимая это решение".

Напомним, что Виллиам Карвалью перешел из Спортинга в Бетис летом 2018-го года за 16 млн евро.