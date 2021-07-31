Испания

Защитник Барселоны иронично прокомментировал предстоящую борьбу за чемпионский титул в Испании.

Каталонская Барселона продолжает процесс подготовки к новому сезону, однако у защитника "блаугранас" Жерара Пике все равно нашлось время для того, чтобы посетить ежегодную церемонию награждения лучших футболистов наивысшего испанского первенства образца минувшего сезона, во время которой футболист ответил вопросов журналистов.

"Надеюсь, что Реал и Атлетико не будут путаться под ногами в следующем сезоне, потому что мы намерены возвращать себе титулы.

Сейчас же, мы все ждем, когда Лионель Месси подпишет свой новый контракт с клубом, после чего у нас наконец-то появится возможность работать с лучшим игроком в мире. Я не думаю, что кому-то из нас стоит убеждать его принять то или иное решение — Лео и сам способен это сделать.

Прошлый год был для нас не самым лучшим. Это правда, что мы выиграли Кубок Испании, но, если нам не удалось выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов, это точно нельзя назвать лучшим годом. В этом сезоне мы будем стартовать с должным энтузиазмом. Ла Лига — это основа любого успешного сезона.

Если мы будем хорошо выступать в Лиге, тогда мы сможем пройти через все этапы и в других соревнованиях, поэтому мы можем подойти к марту или апрелю с такими раскладами, чтобы выиграть все трофеи.

Надеюсь, что те разговоры, что мы будем играть с публикой на трибунах, найдут подтверждение и на деле, потому что факт возвращения людей на стадионы — большой повод для нашей радости", — подытожил испанец.

Напомним, что товарищеский матч Штутгарт — Барселона состоится 31 июля, начало в 19:00 по киевскому времени.