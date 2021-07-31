Испания

Украинец останется играть в Сегунде.

Украинский нападающий Роман Зозуля перебрался в испанскую Фуэнлабраду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 31-летним форвардом заключен на два года с возможностью продления еще на один год. Зозуля перешел на правах свободного агента.

Напомним, в минувшем сезоне Зозуля защищал цвета Альбасете, который покинул после вылета команды в Сегунду Б.

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