Испания

Полузащитник не горит желанием возвращаться в мадридский клуб.

В начале прошлого сезона колумбийский полузащитник Хамес Родригес на правах свободного агента присоединился к английскому Эвертону, завершив тем самым шестилетний период выступлений за мадридский Реал.

На футболиста тогда сильно рассчитывал их уже экс-наставник Карло Анчелотти, однако смена на тренерском мостике, и последовавший приход Рафаэля Бенитеса, ничего хорошего для 30-летнего исполнителя не сулит.

На фоне проблем с попаданием в стартовый состав Эвертона, у Хамеса появился очевидный вариант с возвращением к "бланкос", где он смог бы продолжать работать под руководством Анчелотти, однако сам игрок совершенно не горит желанием вновь переезжать в Мадрид.

Об этом игрок заявил во время одного из последних общений со своими фанатами через трансляцию на сервисе Twitch: "Я не знаю, как повернется судьба, и где я буду играть в новом сезоне. Однако, могу сказать точно, что это будет не Реал — это замкнутый круг, который я не намерен повторять.

В футболе, как и в жизни, нельзя заглядывать далеко вперед, поэтому все, что мне нужно, это упорно тренироваться и быть готовым к новым вызовам. Ситуация сложная. Я хочу играть там, где меня хотят видеть.

Я уже выступал во многих чемпионатах, но не в Италии. Это был бы определенно хороший вариант, но я не получал еще никаких предложений оттуда. Был бы своеобразный рекорд: иметь практику во всех топ-чемпионатах. Не думаю, что многим игрокам это удавалось", — подытожил колумбиец.

В прошлом сезоне Хамес провел 26 матчей, забив шесть голов и отдав девять голевых передач.