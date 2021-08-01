Испания

Аргентинец не сможет начать работу с командой в сроки, которые были запланированы ранее.

Старт нового сезона испанской Ла Лиги уже не за горами, однако новостей из лагеря каталонской Барселоны относительно продления соглашения с их наиболее известным футболистом, нападающим Лионелем Месси, все еще не поступало.

Более того, ситуация приобрела достаточно интересный поворот, когда следом за появлением информации о прибытии игрока в аэропорт Барселоны, поступили новости о том, что "блаугранас" не допускают его на территорию своей тренировочной базы.

Испанская пресса отмечает, что это напрямую связано с отсутствием подписи Месси под новым соглашением.

Таким образом, возвращение аргентинца в лагерь команды для проведения тренировочных занятий, вместо ранее запланированного понедельника, 2 августа, откладывается на неопределенный срок.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, президент Барселоны Жоан Лапорта ранее сообщал, что переговоры с Месси "идут хорошо, равно как и планировалось".

Отметим, что у каталонского клуба осталось всего два контрольных поединка в календаре до старта нового сезона Ла Лиги: против австрийского Зальцбурга (4 августа) и туринского Ювентуса (8 августа).