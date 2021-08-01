Испания

Юный футболист лишь дважды выходи на поле в составе "взрослой" команды.

Далеко не каждому воспитаннику школы каталонской Барселоны в дальнейшем по ходу профессиональной карьеры удается занять полноценное место в составе "взрослой" команды.

По всей видимости, 22-летнему испанскому нападающему Алексу Кольядо также придется пойти по пути своих предшественников, и отправиться на поиски нового коллектива.

Во всяком случае, "блаугранас" точно не будут препятствовать его процессу ухода из клуба так как уже дали добро на отъезд футболиста из тренировочного лагеря с целью поиска новой команды на следующий сезон.

Отметим, что за период пребывания в клубе протяженностью 11 лет, Кольядо лишь дважды выходил на поле в составе "взрослой" команды, а его действующий контракт с клубом рассчитан еще на два года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.