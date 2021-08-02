Испания

Французский футболист не намерен уходить в коллективы средней руки.

Каталонская Барселона продолжает кадровую чистку своей обоймы, а следующим возможным кандидатом на переход в другой клуб может стать центральный защитник коллектива Рональда Кумана Самуэль Умтити.

Однако, далеко не каждый клуб сумеет себе позволить подписать 27-летнего футболиста, да и сам он совершенно не горит желанием переходить в совершенно произвольный коллектив, о чем и сообщил руководству "блаугранас".

Ключевой показатель качества потенциального будущего клуба для Умтити заключается в возможности новой команды претендовать на завоевание титула внутри страны или регулярно принимать участие в Лиге чемпионов УЕФА.

Ожидается, что Барселона откажется от возможности отдать данного исполнителя в аренду, так как будет вынуждена при этом платить ему часть заработной платы, согласившись тем самым на полноценную продажу.

Как считает испанская пресса, выручить за игрока, в лучшем случае, каталонскому коллективу удастся не более десяти миллионов евро.