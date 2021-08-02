Испания

Звездный аргентинец по-прежнему пребывает в статусе свободного агента.

В конце прошлого сезона контракт Лионеля Месси с Барселоной подошел к своему завершению, поэтому аргентинец по-прежнему пребывает в статусе свободного агента.

Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта рассказал, как продлевает процесс переговоров с капитаном своего команды о подписании нового соглашения.

"Мы работаем над сделкой с Месси. Эта проблема еще не решена полностью, но мы движемся в правильно направлении. Он хочет остаться", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне Лионель Месси провел за Барселону 35 матчей в Ла Лиге, в которых забил 30 голов и отдал 11 ассистов, став при этом лучшим бомбардиром турнира.

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