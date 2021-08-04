Испания

Бразилец практически не получает игровой практики в условиях конкуренции с тер Штегеном.

Проблема недостатка игровой практики для резервных голкиперов достаточно остро стоит и перед каталонской Барселоной, в составе которой есть четко выраженный "первый" номер — Марк-Андре тер Штеген, а также резервный бразильский вратарь Нето, который фактически не имеет возможности выходить на поле на регулярной основе, находясь за спиной у немца.

При этом, "блаугранас" в момент подписания контракта с экс-голкипером Валенсии не особо заботились о своем финансовом состоянии, поэтому присутствие Нето в коллективе существенно влияет на зарплатную ведомость команды.

В частности, общий объем расходов на один лишь четырехлетний контракт 32-летнего вратаря составляет 26 млн евро, а само соглашение подходит к концу лишь через два года. Таким образом, Барселоне остается выплатить ему еще 13 млн евро.

Ранее, Football.ua сообщал о желании лондонского Арсенала приобрести Нето, однако никакой конкретики от "канониров" до сих пор так и не последовало. Аналогичная ситуация наблюдается и со стороны потенциальной заинтересованности Вильярреала.

Отметим, что опытного бразильца на данный момент портал Transfermarkt оценивает в шесть миллионов евро.