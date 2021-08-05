Испания

Наставник поделился впечатлениями от сыгранного накануне товарищеского матча.

В рамках предсезонной подготовки у каталонской Барселоны осталось не так уж и много возможностей непосредственно в боевых условиях как следует привести в порядок подзабытые игровые наработки, подзабытые за время летнего межсезонье.

Именно этому и был посвящен сыгранный "блаугранас" накануне товарищеский поединок против австрийского Зальцбурга, итогом которого стало поражение испанского коллектива из-за гола соперников на последней минуте основного времени их последнего матча в австрийско-немецкой части сборов (1:2, голы — Брайтвейт, 82 – Сучич, 43, Ааронсон, 90).

По завершении игры, главный тренер Барселоны Рональд Куман дал оценку действиям своих подопечных в отчетный вечер.

"Выбор данного соперника стал для нас лучшим среди всех возможных, так как нам удалось найти коллектив, который играет в очень интенсивный футбол. Это была очень хорошая игра, в которой моим подопечным пришлось много перемещаться по полю.

Обе команды действовали агрессивно и в очень высоком темпе. Все было идеально с обеих сторон, но проигрывать я не люблю. Могу сказать, что я остался доволен последней неделей подготовки.

В этой игре я построил команду по схеме 3-5-2 — это важно для нашей вариативности в предстоящем сезоне. Считаю, что данный вариант дал нам очень многое в прошлом сезоне, а собранные нами данные футболистов показывают, что это, в целом, — лучший вариант построения для нашей команды.

Это совершенно не значит, что мы возьмем эту модель на вооружение, как основную, однако в середине каждой игры мы должны иметь возможность на нее перестроиться, при необходимости", — подытожил наставник.

Напомним, что последний контрольный матч на сборах Барселона проведет на Камп Ноу, сыграв против туринского Ювентуса. Встреча состоится 8 августа, в 22:30 по киевскому времени.