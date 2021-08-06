Испания

Футболист, вероятнее всего, вскоре отправится играть в Англию.

Туринский Ювентус объявил о продаже бергамской Аталанте аргентинского защитника Кристиана Ромеро.

В соответствии с соглашением, подписанным 5 сентября 2020 года, Аталанта активировала опцию выкупа за 16 миллионов евро.

"Бергамаски" имеют право выплачивать данную сумму в течении трех лет.

В летнее трансферное окно Ромеро, с большой долей вероятности, перейдет в английский Тоттенхэм. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро, плюс 7 миллионов евро будет получено в качестве бонусов.

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