Футболист, вероятнее всего, вскоре отправится играть в Англию.
Кристиан Ромеро, Getty Images
06 августа 2021, 18:20
Туринский Ювентус объявил о продаже бергамской Аталанте аргентинского защитника Кристиана Ромеро.
В соответствии с соглашением, подписанным 5 сентября 2020 года, Аталанта активировала опцию выкупа за 16 миллионов евро.
"Бергамаски" имеют право выплачивать данную сумму в течении трех лет.
В летнее трансферное окно Ромеро, с большой долей вероятности, перейдет в английский Тоттенхэм. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро, плюс 7 миллионов евро будет получено в качестве бонусов.
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