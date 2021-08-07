Испания

Голкипер высказался по поводу окончательного ухода аргентинца из команды.

В долгоиграющей трансферной саге между Лионелем Месси и каталонской Барселоной недавно наконец-то была поставлена окончательная точка — аргентинский нападающий не стал продлевать контракт, и покинет коллектив уже в скором времени.

В честь завершения выступлений Месси за "блаугранас", голкипер команды Рональда Кумана Марк-Андре тер Штеген.

"Мне было приятно все эти годы разделять с тобой одну раздевалку. Безусловно, мы не всегда находили общий язык относительно каких-либо вопросов, однако всегда двигались в одном направлении. Каждый из нас сумел вырасти как человек, который способен принимать большие решения.

Спасибо тебе, мой друг. Ты вошел в историю клуба всей своей жизни, и уже стал настоящей легендой футбола. Это то достижение, к которому будет сложно кому-то приблизиться в ближайшее время. Ты действительно изменил футбол, поэтому я желаю сейчас только самого лучшего тебе и твоей семье", — заключил такими словами свой пост в Instagram немецкий страж ворот.

Напомним, что тер Штеген начал играть в одной команде с Месси в 2014-м году, совершив переход из менхенгладбахской Боруссии.