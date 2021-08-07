Испания

Защитник хочет попытать счастья под руководством Карло Анчелотти.

Финалист Олимпийских игр-2020 в Токио в составе соборной Испании, центральный защитник мадридского Реала Хесус Вальехо в прошлом сезоне получал игровую практику в очередной аренде в Гранаду, однако к новому футбольному году готовится уже с явным желанием завоевать доверие Карло Анчелотти.

Дебютный сезон игрока в стане "сливочных", который пришелся на 2017-й год, после трансфера из Реала Сосьедад, для футболиста получился не самым удачным — всего 12 поединков, после чего начались его скитания по различным клубам.

Однако, на этот раз Вальехо достаточно серьезно настроен на сотрудничество с Анчелотти, что не стал скрывать во время одного из своих предыдущих общений с прессой.

"Я надеюсь остаться в Реале на следующий сезон. Беде выкладываться на максимум, тем самым предлагая команде свои наилучшие качества.

В то же самое время, я понимаю, что в команде такого уровня ты должен сидеть с собранным чемоданом вплоть до конца августа — мало ли что", — с грустью подытожил защитник.

Отметим, что в прошлом сезоне Вальехо в составе Гранады провел 37 матчей, не отличившись результативными действиями.