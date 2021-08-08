Испания

Пресс-конференция форварда сборной Аргентины на Камп-ноу.

Уже в скором времени начнется прощальная пресс-конференция Лионеля Месси, после объявления о его уходе из каталонской Барселоны.

Ожидается, что аргентинец даст ответы на вопросы относительно причин не продления соглашений с "блаугранас", а также может приоткрыть планы на свое ближайшее будущее

Вашему вниманию: видео-трансляция пресс-конференции аргентинца. Старт в 13:00.

Напомним, по информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход Месси. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта аргентинца с ПСЖ.