Испания

Украинский голкипер вышел на замену после перерыва

Мадридский Реал провел товарищескую встречу с Миланом в рамках подготовки к новому сезону, в результате которой финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти оставил украинского голкипера Андрея Лунина вне стартового состава, отдав предпочтение "первому номеру" своей команды Тибо Куртуа.

Впрочем, сразу после перерыва Лунин все-таки появился на поле, выйдя на замену вместо своего бельгийского коллеги и конкурента.

Нельзя сказать, что у украинца было много работы по ходу второго тайма: Милан лишь дважды пробил по его воротам за 45 минут, и только один из ударов пришелся в створ (единственный для "россонери" за весь матч).

Реал Мадрид — Милан 0:0

Реал Мадрид: Куртуа (Лунин, 46), Марсело (Мигель Гутьеррес, 46), Алаба (Милитан, 46), Начо, Васкес (Марвин, 70), Модрич (Эдегор, 60), Каземиро (Антонио Бланко, 46), Бэйл (Винисиус Жуниор, 46), Иско (Виктор Чуст, 84), Родриго (Аррибас, 69), Йович (Мариано Диас, 46).

Милан: Меньян, Эрнандес (Балло-Туре, 82), Романьоли (Кьер, 62), Томори, Калабрия (Калулу, 75), Салемакерс (Побега, 82), Тонали (Мальдини, 81), Крунич, Браим Диас (Кастильехо, 81), Рафаэл Леау (Ребич, 46), Жиру.

Предупреждение: Калабрия