Бомбардир "желтой субмарины" остается на Эстадио де ла Серамика.
Жерар Морено, Getty Images
10 августа 2021, 00:02
Нападающий сборной Испании Жерар Морено продлил контракт с Вильярреалом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с голеадором рассчитано до окончания сезона 2026/27.
В минувшем сезоне Морено сыграл 46 матчей за "желтую субмарину", в которых забил 30 голов и отдал 11 голевых передач.
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