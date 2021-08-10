Испания

Бомбардир "желтой субмарины" остается на Эстадио де ла Серамика.

Нападающий сборной Испании Жерар Морено продлил контракт с Вильярреалом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с голеадором рассчитано до окончания сезона 2026/27.

В минувшем сезоне Морено сыграл 46 матчей за "желтую субмарину", в которых забил 30 голов и отдал 11 голевых передач.

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