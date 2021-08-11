Испания

На футболиста быстро нашелся покупатель, при желании клуба его продать.

Итальянский Милан перед стартом нового сезона итальянской Серии А решил привести в порядок свою кадровую обойму, а одной из потенциальных опций для продажи стал полузащитник Самуэль Кастильехо.

26-летний испанец перешел в стан "россонери" летом 2018-го года, совершив трансфер из Вильярреала, после чего провел 108 матчей за Милан, из которых 43 пришлось на прошлый футбольный год. При этом, результативность за последний период выступлений футболиста составила три забитых мяча и четыре голевых передачи.

Однако, даже факт частого появления на футбольном поле не позволил ему окончательно закрепиться в обойме команды, поэтому Милан решился его продать, а наиболее активным покупателем стал Хетафе, который намерен вернуть игрока на родину.

Местная пресса сообщает, что соглашение о трансфере уже практически закрыто, несмотря на то, что итальянская сторона изначально запрашивала явно завышенную для "городских" сумму отступных за игрока.

Стоит отметить, что Кастильехо мог получить опыт выступлений под руководством нынешнего наставника Хетафе, Митчела, во времена своей карьеры в Малаге, но покинул клуб за сезон до прихода испанского главного тренера на тогда вакантную должность.

Портал Transfermarkt оценил игрока, чей контракт завершается летом 2023-го года, в 8 млн евро.