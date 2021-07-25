Итальянский клуб не рассчитывает на полузащитника.
Самуэль Кастильехо, getty images
25 июля 2021, 19:40
Милан ищет варианты пополнения трансферного бюджета в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб готов продать испанского полузащитника Самуэля Кастильехо.
Футболист в минувшем сезоне провел 43 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что на Самуэля Кастильехо уже есть претендент — Эспаньол хочет вернуть игрока в Примеру.