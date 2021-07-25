Италия

Итальянский клуб не рассчитывает на полузащитника.

Милан ищет варианты пополнения трансферного бюджета в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб готов продать испанского полузащитника Самуэля Кастильехо.

Футболист в минувшем сезоне провел 43 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что на Самуэля Кастильехо уже есть претендент — Эспаньол хочет вернуть игрока в Примеру.