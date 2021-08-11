Испания

Football.ua представляет участников будущего сезона Примеры.

В пятницу поединком Валенсии и Хетафе стартует очередной сезон Примеры. По такому поводу Football.ua подготовил цикл материалов, представляющих участников элитного испанского дивизиона сезона-2021/22. Начнем с претендентов на вылет и твердых середняков.

Эспаньол

Прошлый сезон: победитель Сегунды

Вылет "попугаев" из Примеры по итогам сезона-2019/20 стал настоящим откровением для футбольной общественности в Испании. Да, каталонский клуб может никогда звезд с неба не хватал, но статус крепкого середняка оправдывал всегда, порой успевая даже заскочить в еврокубки. Не исключено, что участие в Европе в кампании-19/20 существенно повлияло на итоговое падение во второй дивизион, все-таки Эспаньол принимал участие в Лиге Европы вплоть до конца февраля.

Тем не менее опасения поклонников каталонцев, изрядно опасавшихся, что их любимый клуб надолго засосет трясина Сегунды, не оправдались, и теперь мы вновь сможем лицезреть каталонское дерби с Барселоной в будущем сезоне. Клуб сумел сохранить лидеров, и победа во втором по иерархии дивизионе была добыта уверенно и со вкусом. Эспаньол набрал одинаковое количество очков с вице-чемпионом Мальоркой, но наколотил на 17 мячей больше, чем еще один "возвращенец" Примеры, что и позволило ему занять законное первое место.

Главный тренер: Висенте Морено (к слову, "перикитос" в свое время увели этого специалиста как раз из Мальорки)

Главная звезда: Диего Лопес

20 сухих поединков Эспаньола в минувшем сезоне Сегунды вряд ли были бы возможны без блестящей игры ветерана Диего Лопеса, даже в свои годы неплохо держащего марку в рамке ворот "попугаев".

Работа на рынке:

Пришли: Ландри Димата (н. Андерлехт, 2,2), Альваро Вадильо (п. Сельта, 1,8), Серхи Гомес (з. Севилья, 1), Мигелон (з. Вильярреал, 500 тыс.)

Топ-трансфер: Альваро Вадильо (довольно опытный вингер, успевший провести более 60 поединков в Примере за Бетис и Гранаду, а с "огурцами" даже сыграть в Лиге Европы)

Ушли: Хуан Камило Бесерра (н. Понферрадина, ар)

Ориентировочный состав на сезон: Лопес — Хиль, Гомес, Кабрера, Педроса — Лопес, Дардер — Эмбарба, Мелендо, Варгас — Де Томас

Прогноз Football.ua – 11 место

Мальорка

Прошлый сезон: 2 место в Сегунде

Мальорка, как и Эспаньол, год назад спикировавшая в Сегунду, возвращается в элиту спустя сезон. "Островитяне" могли и вовсе повыситься в классе в статусе победителя второго дивизиона, но в последнем туре умудрились сами создать себе проблемы на ровном месте. Все дело в том, что в заключительный матчдэй "попугаи" из Каталонии неожиданно уступили мотивированному Алькоркону, едва не вылетевшему из лиги, а Мальорка, вышедшая вперед после 0:1 по ходу встречи, упустила преимущество на 87 минуте, и финишировала за спиной своего прямого конкурента.

"Красно-черные" выделялись в первую очередь крепкой обороной (28 пропущенных, столько же у Эспаньола), но вот в атаке команда испытывает определенные сложности. Например, Альмерия, занявшая четвертое место и отставшая от вице-чемпиона на 9 очков, настреляла на семь голов больше (61 против 54), а несколько соперников по чемпионату практически приблизились к показателю подопечных Луиса Гарсии. Поработать над атакующим разнообразием руководству точно доведется.

Главный тренер: Луис Гарсия

Главная звезда: Абдон Пратс (лучший бомбардир команды в минувшем сезоне, к тому же собственный воспитанник)

Работа на рынке:

Пришли: Доминик Грейф (в. Слован Братислава, 2,5), Пабло Маффео (з. Штутгарт, 500 тыс.), Хауме Коста (з. Вильярреал, са), Анхель Родригес (н. Хетафе, са)

Топ-трансфер: однозначно Хайме Коста, перешедший из стана действующего победителя Лиги Европы – Вильярреала. Опытнейший левый защитник, который может при необходимости сыграть и на противоположном фланге, наигравший 268 поединков только в составе "подводников", а в победном розыгрыше второго еврокубка принял участие в восьми поединках.

Ушли: Мигель Парера (в. Расинг, са), Анте Будимир (н. Осасуна, 8), Игор Златанович (н. Маккаби Нетания, са), Энцо Ломбардо (п. Уэска, са), Фран Гамес (з. Сарагоса, са), Пабло Валькаре (п. Бургос, са), Хосеп Сене (п. Луго, са), Стоичков (п. Эйбар, ?), Алекс Лопес (н. са)

Ориентировочный состав на сезон: Рейна — Маффео, Раильо, Вальент, Коста — Баба, Иньиго — Мольехо, Дани Родригес, Амат Ндиайе — Пратс



Прогноз Football.ua – 18 место

Райо Вальекано

Предыдущий сезон: 6 место в регулярном сезоне Сегунды, в плей-офф прошли Леганес (5:1 по сумме двух встреч) и Жирону (суммарные 3:2)

Сезон-2020/21 в исполнении некогда завсегдатая элиты Райо напоминал американские горки. "Пчелы" могли выдать как отрезок из череды матчей без поражений, чтобы затем провернуть сей фокус наоборот. Могли они остаться без возможности побороться за возвращение в Примеру и на этот раз.

Подмадридцы минимально "сгорели" Луго в последнем туре, благодаря этой победе сохранившего прописку в Сегунде, но подсобила Альмерия, грохнувшая конкурентов из хихонского Спортинга. А вот в полуфинале и финале плей-офф Райо Вальекано поочередно расправился с Леганесом (3:0 и 2:1), а затем с Жироной (1:2 и 2:0, причем львиную долю второго тайма ответного матча играли в меньшинстве).

Что ж, видимо "пчелы" традиционно не дадут скучат зрителям элитного испанского дивизиона, а их перспективный наставник Андони Ираола наверняка припрятал в рукаве несколько козырей, которые будут призваны удивить соперников по Примере. Тем не менее рассчитывать на нечто серьезное с таким скудным кадровым потенциалом, как у нынешнего Райо сложно. Большинство игроков стоят сущие гроши даже в сравнении с некоторыми конкурентами по Примере, а их уровень вызывает огромные вопросы. Честно признаться, не удивимся, если пребывание Вальекано в элите, в особенности со столь серьезными соперниками под боком, окажется весьма коротким.

Главный тренер: Андони Ираола

Главная звезда: Люка Зидан

Сын великого ЗиЗу так и не сумел зарекомендовать себя в мадридском Реале, не убедила даже аренда в Расинг. В октябре 2020 года Люка на правах свободного агента окончательно покинул Сантьяго Барнабеу и перебрался в Райо Вальекано, где в концовке минувшего сезона сумел выиграть конкуренцию у противостоявшего сборной Украины на Евро в составе Северной Македонии Столе Димитриевски, в том числе отыграв все поединки плей-офф за право пробиться в Примеру.

Работа на рынке:

Пришли: Фран Гарсия (з. Реал Мадрид Кастилья, 2), Ранди Нтека (п. Фуэнлабрада, 1,3), Пате Сисс (п. Фуэнлабрада, 1), Иван Балью (з. Альмерия, са)

Топ-трансфер: Ранди Нтека

Француз с ангольскими корнями, наигравший практически 80 поединков во втором по статусе испанском дивизионе, а также отличившийся там 12 голами и 5 ассистами точно пригодится парням Ираолы в Примере.

Ушли: Луис Адвинкула (з. Бока Хуниорс, 2,2), Джонатан Монтьель (п. Реал Овьедо, ар), Альберто Гарсия (в., закончил карьеру), Леонардо Ульоа (н. са), Эмилиано Веласкес (з. са)

Ориентировочный состав на сезон: Зидан — Балью, Катена, Савельич, Фран Гарсия — Паласьон, Комесанья, Марио Суарес, Альваро Гарсия — Касми, Мартин

Прогноз Football.ua – 20 место

Эльче

Предыдущий сезон: 17 место

Эльче, год назад вернувшийся в Примеру, не продемонстрировал абсолютно ничего выдающегося в элите, едва не спикировав назад в трясину испанского футбола. Сохранить прописку удалось не без валидола, в последнем туре была добыта неожиданная победа над Атлетиком из Бильбао, что вкупе с нулевкой прямого конкурента Уэски против Валенсии позволило "зелено-полосатым" занять спасительное, 17-ое место.

Право слово, удержаться в "вышке" и на сей раз коллективу из провинции Аликанте будет невероятно сложно! О чем говорить – лишь восемь побед (!) в сезоне, 55 пропущенных мячей (хуже показатель лишь у шести команд, причем вылетевшие Уэска и Эйбар пропустили на два и три гола меньше соответственно!), с результативностью тоже все далеко не так гладко. Словом, типичная заурядная команда, которая будет одним из главных претендентов на вылет в кампании-2021/22.

Главный тренер: Фран Эскриба

Главная звезда: Антонио Барраган

Опытнейший парень, некогда один из лидеров Бетиса и Валенсии, успевший на годик даже съездить на Туманный Альбион, где поиграл за Мидлсбро.

Работа на рынке:

Пришли: Иван Марконе (п. Бока Хуниорс, 4), Лукас Бойе (н. Торино, 2), Педро Бигас (з. Эйбар, са), Энцо Роко (з. Карагюмрюк, са), Хоан Мохика (з. Жирона, 1,2), Кико Касилья (в. Лидс Юнайтед, ар)

Топ-трансфер: Кико Касилья

Трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского Реала намеревался реанимировать свою карьеру в Лидсе. И если в Чемпионшипе Кико был безоговорочным первым номером "павлинов", то вот после выхода лихой банды Марсело Бьелсы в АПЛ его роль и статус в команде заметно изменились. Касилья проиграл конкуренцию юному Иллану Мелье, а в 34 года сидеть на скамейке запасных в еще одном коллективе не комильфо, так что обе стороны приняли разумное решение отправить вратаря в аренду в Эльче. Но и здесь за место в основе стоит серьезно побороться.

Ушли: Дани Кальво (з. Реал Овьедо, са), Рамон Фольч (п. Сабадель, са), Мигель Сифуэнтес (з. Ибица, са), Оменуке Мфулу (п. Лас-Пальмас, са), Нино (н., завершил карьеру), Виктор Родригес (п. са)

Ориентировочный состав на сезон: Бадиа — Барраган, Роко, Гонсалес, Мохика — Хосан, Марконе, Гути, Фидель — Бойе, Каррильо

Прогноз Football.ua – 19 место

Алавес

Предыдущий сезон: 16 место

Явно не таких результатов ожидали поклонники культового Депортиво Алавес в год столетия любимой команды. Времена, когда "славные" играли на равных с миланским Интером и Ливерпулем в Кубке УЕФА давно позади. Алавес начал сезон ужасно – первую победу добыл лишь в пятом туре, а на экваторе чемпионата лишь на одно очко опережал идущий в зоне вылета Эльче. Во второй половине кампании-20/21 ситуация долгое время принципиально не менялась. После 32 тура "уничтожители бобов" занимали 18-ое место, однако начиная с победы над конкурентами из Уэски в следующем туре (1:0) сумели несколько поправить свое турнирное положение.

В заключительных играх Депортиво записал на свой счет лишь две победы в пяти поединках, но невнятная игра конкурентов позволила избежать нервотрепки на финишной прямой. Правда, есть уверенность, что неплохо зарекомендовавший себя в Вильярреале Хавьер Кальеха, с которым "субмарина" довольно некрасиво рассталась, сумеет несколько поправить дела захандрившего коллектива из Страны Басков.

Главный тренер: Хавьер Кальеха

Главная звезда: Хоселу

Воспитанник Сельты проведет свой третий сезон в "бело-синей" майке, а период испанца в Алавесе можно смело называть самым успешным в его профессиональной карьере. Если брать во внимание выступления в топ-лигах Старого Света, то Хоселу провел два самых результативных сезона по гол+пас именно в команде из Витории-Гастейс, причем очень стабильно – по 11 голов и 3 ассиста в кампаниях-2019/20 и-2020/21. До сих пор максимальной отметкой игрока были девять мячей в розыгрыше Бундеслиги-2013/14 в составе франкфуртского Айнтрахта.

Работа на рынке:

Пришли: Антонио Мойя (п. Атлетико Мадрид B, са), Таити Хара (н. Истра 1961, са), Иван Мартин (п. Вильярреал, ар), Ману Гарсия (п. Спортинг Хихон, ар), Флорьян Лежен (з. Ньюкасл, ?), Мамаду Н'Диайе (п. Порту, ар), Факундо Пеллистри (п. Манчестер Юнайтед, ар)

Топ-трансфер: Мамаду Н'Диайе и Факундо Пельистри

В свое время Порту заприметил талантливого сенегальца у соперника по чемпионату Португалии Морейренсе, в составе которого паренек провел 17 поединков в Примейре в сезоне-2018/19. Конкуренция в опорной зоне "драконов" не позволила Мамаду закрепиться в основной обойме, однако ему всего лишь 24 года, а аренда пусть и в скромный коллектив, но выступающий в одном из топ-чемпионатов, точно должна пойти ему на пользу.

Второй знаковый переход – Факундо Пельистри. Манчестер Юнайтед оформил трансфер талантливого уругвайца из местного Пеньяроля осенью прошлого года, затем отдав его в аренду в Алавес. Там Пельистри успел отыграть 12 поединков в минувшей кампании, а в нынешнем сезоне продолжит свой прогресс в очередной аренде в команде из Страны Басков.

Ушли: Рамон Мьерес (н. Осиек, 2,5), Оливье Вердон (з. Лудогорец, 1), Ману Гарсия (п. Арис Лимасол, са), Рафа Наварро (з. Истра 1961, са), Хави Муньос (Эйбар, са), Рафаэль Паес (з. Мар Менор, са), Хосе Луис Родригес (п. Спортинг Хихон, ар), Борха Сайнс (п. Сарагоса, ар), Хосе Пелетейро (п. са), Бурги (п. са), Родриго Эли (з. са)

Ориентировочный состав на сезон: Пачеко — Агиррегабирия, Лежен, Лагуардия, Дуарте — Пельистри, Понс, Ману Гарсия, Риоха — Хоселу, Лукас Перес

Прогноз Football.ua – 15 место

Леванте

Предыдущий сезон: 14 место

Тот факт, что в поединках с участием "лягушек" никогда не бывает скучно, подтвердился в очередной раз. Наглядным доказательством этого стали результаты команды в Примере минувшего сезона – ни один матч с участием Леванте не завершился вничью 0:0, а левантийцы могли выдать как серию из нескольких ничьих 1:1 кряду, так и развеселые 4:3 с Бетисом или 3:3 с Барселоной.

Можно смело говорить, что Леванте стал активным участником чемпионской гонки в минувшей кампании, вставляя палки в колеса грандам. В феврале в течении двух матчей с мадридским Атлетико он сперва зацепил у "индейцев" ничью 1:1, а через несколько дней и вовсе прихлопнул их 2:0 на Ванда Метрополитано, тем самым лишив "матрасников" очкового отрыва от соперников, а ближе к концу первенства окончательно похоронил чаяния Барсы на чемпионство, вырвав ничью на последних минутах в зрелищной игре (3:3).

Кроме того, Леванте дошел до полуфинала Кубка Испании, пройдя по пути Вильярреал Унаи Эмери, но досадно уступив Атлетику из Бильбао в дополнительное время в полуфинале.

Главный тренер: Пако Лопес

Главная звезда: Роберто Сольдадо

Старичку Сольдадо еще рановато выходить на пенсию — его футбольные скитания продолжаются. Леванте стал седьмым испанским клубом в карьере игрока и вряд ли Роберто пришел сюда отбывать номер или быть наставником для молодых. В минувшем сезоне он провел 43 поединка за крепкую Гранаду, в том числе 11 в дебютной для "насридов" Лиги Европы, где они дошагали аж до четвертьфинала, отличившись 14 раз и единожды ассистируя партнеру. Словом, качественное усиление для "лягушек", да еще и за довольно скромные 500 тысяч европейской валюты.

Работа на рынке:

Пришли: Энрик Франкеса (з. Вильярреал, 750 тыс.), Роберто Сольдадо (н. Гранада, 500 тыс.), Рожер Брюге (п. Химнастик, са)

Топ-трансфер: Роберто Сольдадо

Ушли: Тоньо Гарсия (з. Эйбар, са), Шейк Дукуре (п. Леганес, са), Рубен Рочина (п. са), Артуро Молина (п. са)

Ориентировочный состав на сезон: Айтор Фернандес - Мирамон, Везу, Постиго, Клерк — Хорхе де Фрутос, Мальса, Кампанья, Бардхи — Марти, Сольдадо

Прогноз Football.ua – 14 место

Кадис

Предыдущий сезон: 12 место

"Желтая субмарина" сумела без особых проблем финишировать на вполне спокойном, 12-ом месте. Тем не менее, Кадис стал одной из наиболее скучной и закрытой команд из тех, кто финишировал с 1 по 14 места. Даже Валенсия и Леванте, расположившиеся за спиной прошлогоднего новичка, заметно превзошли его по забитым мячам. Зато удалось зажечь в матчах с грандами – в одном сезоне обыграть и Реал, и Барсу – дорогого стоит.

По пропущенным коллектив из Андалусии стал вторым в Примере минувшего сезона (58 мячей), хуже по этому показателю была лишь Гранада (65 мячей)!

Главный тренер: Альваро Сервера

Главная звезда: Альваро Негредо

Лучший бомбардир "субмарины" в минувшем сезоне в чемпионате (8 мячей), а также наиболее статусный ее игрок.



Работа на рынке:

Пришли: Херемиас Ледесма (в. Росарио, 1,8), Сантьяго Арсамендия (з. Серро Портеньо, 2,1), Томас Аларкон (п. О'Хиггинс, 2), Альваро Хименес (п. Альбасете, 700 тыс.), Мартин Кальдерон (п. Реал Мадрид Кастилья, са), Вараздат Ароян (з. Астана, са), Милутин Осмаич (н. Сутьеска, ?), Виктор Хуст (з. Реал Мадрид Кастилья, ар)

Топ-трансфер: Альваро Хименес

Решать проблемы Кадиса в атаке призван правый вингер вылетевшего из Сегунды по итогам минувшего сезона Альбасете – Альваро Хименес. В кампании 2020/21 испанец принял участие в 35 матчах своей теперь уже бывшей команды, забил 4 мяча и сделал 3 ассиста.

Ушли: Дани Сотрес (в. Культураль Леонеса, са), Жан-Пьер Ринер (з. Волос, са), Хосе Матос (з. Бургос, са), Гаспар Панадеро (п. Карабах, са), Кайе Кинтана (н. Шленск, са), Педро Алькала (з. Картахена, са), Серхио Гонсалес (п. Тенерифе, са), Аугусто Фернандес (п., завершил карьеру), Давид Майораль (п. Луго, ар)

Ориентировочный состав на сезон: Ледесма — Карселен, Фали, Мауро, Арсамендия — Альехо, Йонссон, Алекс Фернандес, Лосано — Негредо, Хименес

Прогноз Football.ua – 17 место

Осасуна

Предыдущий сезон: 11 место

В минувшем сезоне памплонцы выступили не лучше финишировавшего следом Кадиса, забив лишь на один мяч больше, зато сразу на десять голов меньше пропустили! После первого круга Осасуна располагалась на дне Примеры, насобирав к тому моменту только три победы, но во второй части чемпионата таковых было уже восемь, что и позволило "красным" гарантировать себе прописку в элите на будущий год задолго до финиша.

Главный тренер: Ягоба Аррасате

Главная звезда: Анте Будимир

Участник Евро-2020 в составе сборной Хорватии летом прошлого года был отправлен вылетевшей Мальоркой в аренду Осасуне, где выдал лучший по результативности сезон в карьере, если брать во внимание выступления в топ-чемпионатах — 11 голов в 30 играх + одно взятие ворот во встрече с Олотом в Кубке Короля.

Эти цифры стали весомым доводом для памплонского коллектива, который выкупил контракт игрока у бывшего работодателя за целых 8 млн. евро! Огромная сумма для такого клуба, как Осасуна, что сказать.

Теперь Анте необходимо продолжить свои голевые подвиги.

Работа на рынке:

Пришли: Анте Будимир (н. Мальорка, 8), Хонас Рамальо (з. Жирона, 700 тыс.), Хосе Анхель (з. Эйбар, са), Кике Гарсия (н. Эйбар, са), Хесус Аресо (з. Атлетик Бильбао-B, са), Кике Саверио и Хави Мартинес (обоих повысили из памплонской молодежки)

Топ-трансфер: Анте Будимир все-таки уже успел поиграть и проявить себя за Осасуну в прошедшем сезоне, а вот приобретение опытнейшего форварда Кике Гарсии из вылетевшего Эйбара, имеющего опыт выступлений не только на родине, но и в Англии, за Мидлсбро, точно добавит вариативности атаке "красных". В минувшей кампании, к примеру, Гарсия забил на гол больше своего нынешнего хорватского конкурента, и это в последней команде чемпионата!

Ушли: Рубен Мартинес (в. АЕК Ларнака, са), Брендон Томас (н. Малага, са), Марк Кардона (н. Гоу Эхед Иглс, ар), Кике Саверио (Понферрадина, ар), Адриан Лопес (н. са), Факундо Ронкалья (з. са)

Ориентировочный состав на сезон: Эррера — Видаль, Унаи Гарсия, Эрнандес, Круз — Рубен Гарсия, Торрес, Торро, Барха — Авила — Будимир

Прогноз Football.ua – 16 место

В ближайшее время ожидайте представление остальных команд Примеры.