Футболист продолжит карьеру в Сегунде.
Радослав Петрович, ФК Сарагоса
11 августа 2021, 15:55
Бывший полузащитник Динамо, Спортинга и сборной Сербии Радослав Петрович продолжит карьеру в Сарагосе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с 32-летним хавбеком подписан на два года. Он перебрался в клуб на правах свободного агента.
Напомним, за Динамо футболист выступал с 2015 по 2016 год (12 матчей, 1 гол). Последним клубом Петровича была испанская Альмерия.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.