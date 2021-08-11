Испания

Футболист продолжит карьеру в Сегунде.

Бывший полузащитник Динамо, Спортинга и сборной Сербии Радослав Петрович продолжит карьеру в Сарагосе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 32-летним хавбеком подписан на два года. Он перебрался в клуб на правах свободного агента.

Напомним, за Динамо футболист выступал с 2015 по 2016 год (12 матчей, 1 гол). Последним клубом Петровича была испанская Альмерия.

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