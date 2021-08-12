Испания

Нападающий вошел в историю "Желтой субмарины".

Жерар Морено отметился голом в ворота Челси в матче за Суперкубок Европы, сравняв счет во второй половине игры.

Это взятие ворот стало для Морено 83 в футболке "Желтой субмарины" благодаря чему он стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Отметим, что предыдущим лучшим бомбардиром Вильярреала был Джузеппе Росси, на счету которого 82 мяча.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси против Вильярреала.